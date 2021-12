Belgische staat vrijgesproken in proces rond metissenkinderen

Tijdens het koloniale bewind in Congo werden metissenkinderen om hun gemengde afkomst weggehaald bij hun ouders. De rechtbank oordeelt nu dat de zaak verjaard is.

De burgerlijke rechtbank van Brussel is van oordeel dat de scheiding van metissenkinderen tijdens het koloniale bewind geen misdaad tegen de menselijkheid is. Volgens de rechtbank is de zaak ondertussen verjaard en komt het beroep van de vijf vrouwen te laat.

Vijf metissenvrouwen - allen kinderen van Congolese moeders en Belgische vaders - hadden de Belgische staat aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. De vrouwen werden op jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald en ondergebracht in een missiepost in Congo.

In 2018 bood Charles Michel als eerste minister, in naam van de Belgische staat, zijn verontschuldigingen aan aan de metissenkinderen van Congo, Rwanda en Burundi. De eisers vonden dat dit echter niet volstond en dienden een klacht in. Het was de eerste keer dat een klacht over het koloniale verleden van België voor de rechter kwam.