De Nederlandse prinses Amalia werd gisteren 18 en werd daarom vandaag officieel de opvolger van haar vader Koning Willem-Alexander. Voor de gelegenheid sprak ze hem aan met ‘voorzitter’.

Amalia werd ‘binnengeleid’ door haar vader, koning Willem-Alexander, in de Raad van State. Daar werd ze officieel tot troonopvolgster benoemd. In Nederland is de koning de voorzitter van de Raad van State. Koning Willem-Alexander opende dan ook de ‘buitengewone vergadering’, waarbij hij ‘zijn dochter trots kon inleiden’. Koningin Máxima woonde de vergadering ook bij.

Amalia nam na haar vader zelf het woord. Daarin toonde ze zich plichtbewust. De kroonprinses wil zich klaarstomen voor het ambt ‘in de verre toekomst, hoop ik’, terwijl ze naar haar vader keek.

‘Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter’, zei Amalia. Ze hoopt dat ze in de Raad van State alle kneepjes van het vak zal leren. ‘U en mijn grootmoeder (gericht aan koning Willem Alexander, red.) mochten al profiteren van het heldere inzicht dat de Raad van State daarover biedt. In die lijn hoop ik ook na de afronding van mijn studie de vergaderingen regelmatig bij te wonen.’

Om die wens kracht bij te zetten citeert ze haar grootmoeder. Met het citaat beloofde dat ze zich zal beschouwen als leerling van de Raad van State. Daarbovenop beloofde ze om een goede leerling te zijn. Ten slotte dankte ze de koning en de vicepresident Thom de Graaf

De speech is meteen het startschot van haar rol als troonopvolgster. Wanneer Willem-Alexander nu de fakkel als koning moet doorgeven, gaat dat in eerste instantie naar haar.