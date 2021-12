Slechts een paar weken na de komst van storm Arwen, trekt alweer een nieuwe storm over het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Storm Barra kwam dinsdagochtend via de westkust van Ierland aan land met rukwinden die konden oplopen tot wel 130 kilometer per uur. Door het noodweer zitten heel wat huishoudens zonder stroom en worden verschillende gebieden geteisterd door overstromingen.