Finse premier betreurt nachtje uit na hoogrisicocontact

De Finse premier Sanna Marin (36) heeft haar excuses aangeboden voor een nachtje uit na een hoogrisicocontact.

De Finse premier ging zaterdag tot 4 uur ‘s nachts naar een Finse nachtclub. Dat is haar volste recht, ware het niet dat haar minister van Buitenlandse Zaken enkele uren daarvoor positief had getest. Foto’s van de dansende premier verschenen in roddelbladen.

Marin heeft maandag op Facebook haar excuses aangeboden. ‘Ik had beter moeten weten’, klinkt het. De premier had van haar adviseurs te horen gekregen dat ze na de positieve test van haar collega niet in isolatie moest. Een later berichtje waarin haar verteld werd dat ze beter het zekere voor het onzekere nam, had ze gemist. Volgens haar was die naar haar werk-gsm gestuurd en die lag nog thuis.

Volgens de Finse richtlijnen moeten mensen die dubbel gevaccineerd zijn niet in quarantaine na een hoogrisicocontact. Al wordt hen wel aangeraden om zich gedeisd te houden tot ze een negatieve test hebben afgelegd.

Zondag liet de premier zich onmiddellijk testen en het resultaat was negatief.

De oppositie vindt dat de regeringsleider het goede voorbeeld moet geven en zelf vrijwillig meteen in quarantaine had moeten gaan. ‘Het was onverantwoord’, zegt Mia Laiho, parlementslid van de Nationale Coalitiepartij.