Belgische rechter: Deliveroo-koeriers zijn zelfstandigen

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo mag in ons land maaltijden laten leveren door zelfstandigen, en hoeft ze niet in loondienst te nemen, oordeelt de Brusselse arbeidsrechtbank.

De Britse maaltijdleverancier Deliveroo werkt in ons land sinds februari 2018 met koeriers die ofwel zelfstandig zijn (zo’n 15 procent van de bezorgers), ofwel bijklussen onder het statuut van de deeleconomie. Maar vooral die eerste manier van werken, met zelfstandige onderaannemers, ligt in verschillende landen al langer onder vuur. De koeriers zouden volgens critici in de praktijk werknemers zijn, en dus ook recht hebben op sociale bescherming, zoals ziekteverlof.

Ook het arbeidsauditoraat zag argumenten dat het om schijnzelfstandigheid gaat, en spande daarop een rechtszaak aan voor de Brusselse arbeidsrechtbank. Het arbeidsauditoraat vroeg om 115 zelfstandige koeriers te herkwalificeren als werknemers van Deliveroo. Maar de arbeidsrechtbank gaat niet in op die vraag en oordeelt dat ze wel degelijk zelfstandigen zijn, en er geen reden is om hun statuut te veranderen naar dat van werknemers. Het hof verklaart de eisen van het arbeidsauditoraat en de betrokken partijen (waaronder de socialistische en christelijke vakbond) ‘ongegrond’, stelt het in een persbericht.

‘Geen hiërarchische relatie’

De rechtbank wijst in haar vonnis naar de uitdrukkelijke wens van veel koeriers om als zelfstandige voor Deliveroo te werken. Dat ze ook de vrijheid hebben om in te loggen wanneer ze willen en dat er ‘geen hiërarchische relatie’ is, ondersteunt volgens de rechter de vaststelling dat de koeriers wel degelijk zelfstandig zijn. In eerdere vonnissen in landen als Nederland en Spanje zagen verschillende rechters eerder wel een arbeidsrelatie tussen Deliveroo en de koeriers.

Het vonnis is een belangrijke overwinning voor Deliveroo, dat eerder zei te overwegen ons land te verlaten mochten ze verplicht worden koeriers in loondienst te moeten nemen (DS 21 januari 2020). Zo ver komt het niet. Deliveroo ziet in ons land geen reden om zijn manier van werken aan te passen, zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. ‘De arbeidsrechtbank concludeerde vandaag dat Deliveroo-koeriers zelfstandigen zijn. Dit is een belangrijke erkenning en is in lijn met de juridische interpretatie die we altijd hebben verdedigd over de manier waarop koeriers met Deliveroo willen werken. Dit is goed nieuws voor de koeriers die houden van het flexibele werk dat Deliveroo hen biedt.’

Illegale tewerkstelling

De concrete aanleiding voor het onderzoek van het arbeidsauditoraat waren de verschillende vaststellingen van inbreuken op de sociale wetgeving bij de Deliveroo-koeriers, waaronder illegale tewerkstelling en kinderarbeid (DS 26 oktober). Met dit vonnis in de hand wordt het makkelijker voor Deliveroo om de verantwoordelijkheid bij misstanden af te schuiven en bij de zelfstandige koeriers te leggen.

Ondertussen heeft de Europese Commissie een nieuwe richtlijn voorgesteld om de soms onzekere arbeidsomstandigheden van platformwerkers, zoals Uber-chauffeurs en Deliveroo-koeriers, te verbeteren (DS 8 december). Een nieuwe wetgeving zou alsnog kunnen betekenen dat de bedrijven hun manier van werken moeten aanpassen, maar de implementatie is nog niet voor morgen.