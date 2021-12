Ongevaccineerden niet welkom op concerten van Adele

Wie zich niet laat vaccineren tegen het coronavirus, is niet welkom op de concerten van Adele. Dat heeft de 33-jarige zangeres zelf beslist. ‘Ik wil niet dat iemand bang naar mijn show komt.’

Recent kondigde Adele aan dat ze van 21 januari tot 16 april ieder weekend concerten zal geven in het bekende Cesar Palace in Las Vegas, dat tot grote vreugde van haar vele Amerikaanse fans. Alleen: de Britse zangeres wilt geen niet-gevaccineerden in het publiek. Bovendien moeten gevaccineerden ook nog een negatieve test kunnen voorleggen. Dat staat te lezen op de website van Ticketmaster, dat de kaartjes voor de concerten verkoopt.

‘De organisator van het evenement eist dat alle aanwezigen volledig gevaccineerd zijn en binnen 48 uur voor het evenement een negatieve covid-19 test hebben ontvangen. Zowel een bewijs van vaccinatie en een bewijs van een negatieve test zijn vereist om toegang te krijgen tot het evenement.’ Negatieve zelftesten tellen niet, het moet om een officiële antigeentest gaan.

De beslissing komt er omdat de zangeres wilt dat iedereen zich veilig voelt tijdens haar concerten. ‘Het is onvoorspelbaar allemaal. En ik wil niet dat iemand bang naar mijn show komt. Ik wil ook zelf niet besmet geraken met covid-19.’