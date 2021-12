Noodoplossing na faillissement Vlaamse Energieleverancier is tot driekwart duurder

Na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier komen de zowat 70.000 klanten terecht bij netbeheerder Fluvius. Die zal als ‘noodleverancier’ elektriciteit en aardgas leveren. Maar dat gebeurt aan erg hoge tarieven.

Neen, het licht en de verwarming zijn niet uitgegaan bij de ruim 70.000 klanten na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. Fluvius, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnetwerk, treedt onmiddellijk op als noodleverancier. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving. Maar die ‘reddingsoperatie’ komt wel met een prijs: het tarief ‘noodleverancier’ van Fluvius is op jaarbasis al gauw de helft tot driekwart duurder dan dat van de goedkoopste spelers op de markt.

‘Niet onlogisch, wij moeten alles nu zelf op de groothandelsmarkt aankopen. En we weten allemaal hoe duur die tegenwoordig zijn. Wij raden de gedupeerden dan ook aan om zo snel mogelijk een contract te sluiten met een commerciële leverancier’, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. Test Aankoop adviseert zelfs om te vragen dat contract te laten ingaan op de dag van het vonnis: ‘Goed vergelijken blijft de boodschap, zelfs in deze tijden van hoge energieprijzen: voor elektriciteit kan je in december gemiddeld 79 euro per jaar besparen, voor gas is dat zo’n 139 euro per jaar door het meest voordelige tariefplan te kiezen.’

Maar daarmee is de kous niet af voor de gedupeerden, want het is lang niet zeker of zij nog geld zullen terugzien als hun verbruik lager lag dan voorzien in het voorschot, terwijl ze omgekeerd wél zullen moeten opleggen als ze méér hadden verbruikt dan hun voorschotten dekten. Zelfs klanten die enkele maanden geleden de Vlaamse Energieleverancier vaarwel zegden toen die zijn voorschotten eenzijdig optrok en die volgens hun eindafrekening geld zouden moeten terugkrijgen, hebben geen enkele zekerheid: zij komen bij een faillissement altijd achteraan in de rij van schuldeisers.