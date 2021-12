Waarom het Franse coronabeleid serener verloopt dan bij ons

In Frankrijk verloopt het coronabeleid serener dan bij ons. Terwijl president Emmanuel ­Macron vorig jaar nog kritiek kreeg omdat hij alles van bovenaf besliste, worden nieuwe maat­regelen er nu grotendeels zonder veel poeha aanvaard.

Het vertrouwen in de aanpak van onze overheid is gekelderd. Iedereen is het erover eens dat er nood is aan rust en voorspelbaarheid in het coronabeleid. De roep om een ‘coronabarometer’ klinkt bij onze politici steeds luider. Kan Frankrijk dienen als gidsland? De regels zijn er veel duidelijker en dat creëert rust onder de bevolking.

In scholen ligt er bijvoorbeeld een actieplan klaar, met een vaste set aan maatregelen – te vergelijken met het idee van een corona­barometer bij ons. In een duidelijk schema met vier kleuren staat het protocol beschreven: vandaag zitten de Franse scholen op niveau 3, ofwel oranje. Dat wil zeggen dat kinderen op school les kunnen volgen, binnen én buiten een masker moeten dragen, mogen sporten, maar dat klassen niet gemengd mogen worden.

Over dat niveau beslist de sanitaire veiligheidsraad (de Franse versie van het Overlegcomité). Daarin zitten de president, zijn premier en een handvol ministers, en zij nemen de adviezen van hun experts veelal ter harte.

Ook op de werkvloer, in sportzalen, voor markten, winkels of horeca is er een sanitair protocol. Het maakt de discussie er neutraal. Er wordt objectief gekeken naar de gezondheidstoestand van het land en daarna worden de protocollen toegepast.

Milde maatregelen

De nieuwe maatregelen die de Franse regering twee dagen geleden nam, lijken mild in vergelijking met ons land. Zo werd de aanpak in scholen opgetrokken tot niveau 3 en moeten discotheken een maand dicht. Voorts vraagt de regering om niet te veel contacten te hebben en zo veel mogelijk thuis te werken.

Hoewel de vierde golf er aan een stevige opmars bezig is, met meer dan 11.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, wil de Franse regering niet weten van een scenario als vorig jaar. Toen brachten de Fransen de feestdagen door met een strenge avondklok om 20 uur. Nu heeft Frankrijk het in verhouding met veel andere Europese landen goed gedaan, dankzij maatregelen die zijn blijven gelden.