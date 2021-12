SPD-politicus Olaf Scholz is woensdag door het Duitse parlement verkozen tot bondskanselier. Scholz kreeg 395 stemmen achter zich, ruim voldoende voor een meerderheid. Daarmee komt na zestien jaar een einde aan de regeerperiode van Angela Merkel. Zij kreeg een staande ovatie.

Scholz wordt later op woensdag bij de Duitse president Frank-Walter Steinmeier verwacht, waar hij formeel zal worden ingezworen. De voormalige minister van Financiën komt daarna aan het hoofd te staan van de zogenaamde Ampelkoalition, of verkeerslichtcoalitie, die bestaat uit de sociaaldemocraten van de SPD, de Groenen en de liberale FDP.

De regering van Scholz bestaat uit acht vrouwen en acht mannen, zo werd eerder deze week al duidelijk. De groene ­Cem Özdemir werd een verrassende minister van Landbouw en Voeding, terwijl professor epidemiologie Karl Lauterbauch als minister van Volksgezondheid moet beslissen over de aanpak van de coronapandemie.

Scholz neemt de fakkel over van Angela Merkel die 16 jaar lang aan het roer stond van Duitsland. Bijna het volledige Duitse parlement gaf haar een staande ovatie. ‘Mutti’ Merkel was aanwezig op de tribune, aangezien zij zelf geen parlementslid meer is.

De sociaaldemocratische Scholz heeft een drukke dag voor de boeg. Na de stemming in het parlement trekt Scholz naar de president, die hem formeel zal benoemen. Daarna legt hij de eed af in het parlement. Vanaf de late namiddag neemt hij zijn intrek in de ambtswoning van de Duitse bondskanselier.