Novak Djokovic staat op deelnemerslijst Australian Open, Serena Williams niet

Novak Djokovic lijkt wel degelijk van plan te zullen deelnemen aan de Australian Open. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen bevestigde dat de naam van de Serviër op de deelnemerslijst prijkt. Bij de vrouwen zal Serena Williams er in januari niet bij zijn. Ook in Melbourne komt haar langverwachte 24ste grand slam er dus niet.

Novak Djokovic wilde tot dusver nog niet zeggen of hij volgende maand een gooi zal doen naar een tiende titel op de Australian Open. Om te mogen deelnemen moet hij immers gevaccineerd zijn en het blijft voorlopig onduidelijk of de nummer 1 van de wereld een prik heeft gekregen. Maar dinsdag raakte wel al bekend dat Djokovic begin januari in Sydney present tekent op de ATP Cup, een landencompetitie.

De 34-jarige Djokovic deelt met twintig grandslamtitels het record met Rafael Nadal en Roger Federer. Die laatste herstelt nog steeds van blessureleed en kondigde reeds eerder zijn forfait voor de Australian Open aan.

In het deelnemersveld bij de vrouwen is het tevergeefs zoeken naar de naam van Serena Williams. De inmiddels 40-jarige Amerikaanse is, net als haar leeftijdsgenoot Federer, fysiek niet in orde om te spelen in Australië. Williams is zevenvoudig winnares van het toernooi en jaagt nog altijd op een 24ste grandslam, waarmee ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren.

‘Het was geen eenvoudige beslissing om te nemen, maar fysiek ben ik niet waar ik zou moeten staan’, zegt Williams in een door de organisatie verspreide verklaring. ‘Melbourne is een van mijn lievelingssteden en elk jaar kijk ik ernaar uit deel te nemen aan de Australian Open. Ik zal de fans missen, maar het idee om terug te keren en mijn beste niveau te halen maakt mij enthousiast.’