Loog premier Boris Johnson over een kerstfeestje dat op vrijdag 18 december 2020 plaatsvond? Een video dook op waarin zijn personeel grappen maakt over het ‘fictieve’ feestje.

In de Britse media gonst het al dagen van de geruchten dat Boris Johnson op 18 december 2020 een kerstfeestje heeft gehouden met zijn personeel. Er zouden 40 tot 50 mensen samengekomen zijn op een plek waar de sociale afstand niet bewaard kon worden. Op dat moment mochten Britse huishoudens binnen niet mengen. Kerstfeestjes op het werk werden ten strengste afgeraden. Johnson heeft altijd ontkend dat het feestje heeft plaatsgevonden.

Een video die dinsdag verspreid werd door ITV zaait opnieuw twijfel. In de video bereidt Ed Oldfield, een adviseur van Johnson, zijn collega Allegra Stratton, de toenmalige woordvoerder van Johnson, voor op de geplande dagelijkse persbriefings. Bij wijze van oefening stelt hij haar de vraag: ‘Ik heb net berichten op Twitter gezien dat er vrijdagavond een kerstfeest in Downing Street was, bevestigt u die berichten?’ Stratton antwoordt grappend: ‘Ik ben naar huis gegaan.’ Daarna lacht ze en pauzeert ze, zoekend naar een gepast antwoord.

Oldfield specifieert zijn vraag: ‘Zou de premier het houden van een kerstfeest goedkeuren?’ Stratton lacht nerveus en kijkt de zaal in: ‘Wat is het antwoord?’, waarop Oldfield antwoordt: ‘Ik weet het niet.’ Een andere werknemer van 10 Downing Street antwoordt grappend in haar plaats: ‘Het was geen feest. Het was een kaas-en-wijnavond.’ Stratton opnieuw: ‘Is kaas en wijn toegelaten? Het was een business meeting.’ De aanwezigen lachen. ‘Nee, ik maakte maar een grapje.’ Stratton begraaft haar hand in haar gezicht: ‘Dit wordt opgenomen’, zegt ze gegeneerd, waarna ze zich herpakt: ‘Dit fictieve feestje was een business meeting.’ En alweer lachend voegt ze eraan toe: ‘En het gebeurde niet volgens de sociale afstandsregels.’

Exclusive: Downing Street staff shown joking in leaked recording about Christmas party they later denied https://t.co/4IejHdqtJM — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) December 7, 2021

Ontkenning

Johnsons woordvoerder en verschillende ministers hebben volgehouden dat elk evenement voldeed aan de covid-regels. Maar maandag veranderde de woordvoerder van standpunt en zei ze dat er geen feest had plaatsgevonden. Op dinsdag herhaalde de woordvoerder van Johnson dat dit het standpunt van Downing Street was, door te zeggen: ‘Ik denk niet dat er iets toe te voegen is aan wat ik eerder heb gezegd. Ons standpunt is niet veranderd.’