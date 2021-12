Topvrouw privacywaakhond neemt ontslag uit onvrede over interne werking

Alexandra Jaspar, een van de vijf directeurs bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), neemt ontslag uit ongenoegen met een ‘gebrek aan onafhankelijkheid’. Dat schrijven De Tijd, le x en La Libre Belgique. Het rommelt al langer aan de top.

‘Ik heb alles gedaan om de belangenvermenging en het gebrek aan integriteit tegen te gaan, maar iedereen laat begaan. Ik wil hier niet medeplichtig aan zijn’, zegt Alexandra Jaspar over haar ontslag. Jaspars dienst - het Kenniscentrum - screent wetsvoorstellen op privacykwesties en waakt erover dat de persoonsgegevens van de burger beschermd zijn. Maar volgens Jaspar kan haar dienst niet functioneren omdat sommige leden dubbele petjes hebben. De coronacrisis zette de conflicten op scherp.

De Gegevensbeschermingsautoriteit had een hele kluif aan het contactonderzoek en het Covid Safe Ticket. De visies daarop lopen fel uiteen. De pragmatische houding van de Nederlandstalige bestuurders bij het opzetten van het contactonderzoek werd niet gesmaakt. Franstalige leden van de GBA maakten meer principiële bezwaren over de privacy-aspecten van de contacttracing.

Maar Jaspar meent ook dat haar dienst wordt tegengewerkt door voorzitter en directeur David Stevens. Vorig jaar zat het er al bovenarms op tussen hen. Volgens Jaspar onderhoudt Stevens nauwe contacten met regeringsleden en stelt de privacywaakhond zich daardoor minder streng op tegenover overheidsinstellingen.

Het GBA wordt bestuurd door vijf directeurs, met roterend voorzitterschap. Die structuur werkt conflicten in de hand, merken critici op. Jaspar vindt wel steun bij de Europese Commissie. Die tikte ons land al op de vingers en stelde dat ‘sommige leden niet vrij zijn van invloed van buitenaf’. De rol van topambtenaar Frank Robben ligt gevoelig. Hij is lid van het Kenniscentrum, maar Jaspar beschuldigt hem van belangenvermenging. Naast zijn adviserende rol bij de GBA, is hij ook directeur bij socialezekerheidsplatformen van de overheid.