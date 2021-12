Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af

Vanochtend zijn er brede opklaringen in het centrum van het land terwijl er meer wolkenvelden zijn in het uiterste westen en in de Ardennen. Nadien wisselen wolken en opklaringen elkaar af op de meeste plaatsen.

Aan zee of in het uiterste westen van het land zijn er enkele (intense) buien mogelijk met kans op een donderslag of wat stofhagel. Elders blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 7 graden aan de kust, zo meldt het KMI.

Woensdagnacht wordt het soms zwaarbewolkt met kans op een bui, eventueel met een winters karakter. Minima tussen -2 en +4 graden. In Hoog- België bestaat daarbij de kans op vorming van rijm- en ijsplekken.

Donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af in Laag- en Midden- België. Ten zuiden van Samber en Maas is het zwaarbewolkt met lage wolken, die het zicht kunnen beperken. Het KMI verwacht enkele buien, die in de Ardennen een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Ardense hoogten, 5 of 6 graden in het centrum en 7 of 8 graden aan zee.

Vrijdag wordt zwaarbewolkt met regen en opnieuw winterse neerslag in de Ardennen. Maxima tussen 1 en 7 graden. Zaterdag blijft het vaak droog bij temperaturen die oplopen tot 7 graden in het westen van het land. Zondag trekt regen over het land, waarbij het kwik tot 12 stijgt in het westen en 3 graden in het oosten.