Gentse Overpoort krijgt een make-over, met terrassen en bomen

In mei start de langverwachte vernieuwing van de Gentse Overpoortstraat. De populaire feeststraat krijgt een volledige make-over, met een nieuwe wegdek, bomen en terraszones.

Tegen de start van het academiejaar van 2022 moet de Overpoortstraat, de bekende uitgaansstraat in Gent, in een nieuw jasje zitten. Na jaren van overleggen, plannen tekenen en inspiratie opdoen in het buitenland, liggen plannen voor een vernieuwingsoperatie klaar.

Half mei start de echte heraanleg van de Overpoort, meldt de Stad Gent. Maar in afwachting daarvan worden al enkele tijdelijke ingrepen doorgevoerd in januari. Zo komen er lange houten banken op de terrassen voor de cafés, waardoor de doorgang van de straat al een stuk smaller zal worden.

Foto: Stad Gent

De opvallendste wijziging die vanaf mei wordt doorgevoerd, is dat de brede weg smaller gemaakt wordt, zodat voor de cafés zones gemaakt kunnen worden voor terrassen. Dat was lang taboe in de Overpoort, maar tijdens de coronacrisis kon men niet anders en raakte men gewend aan terrassen.

De Overpoortstraat wordt ook een erfzone, voetgangers zullen er dus op de rijweg mogen wandelen. Er worden ook bomen geplant midden in de straat. De bussen van De Lijn blijven door de straat rijden, maar enkel in de richting van de Heuvelpoort. Ander verkeer werd jaren geleden al weggehaald uit de straat.

Foto: Stad Gent

Foto: Stad Gent

De Overpoort heeft de laatste jaren geen al te beste reputatie, onder meer door verhalen over seksueel geweld en intimidatie en enkele incidenten tijdens de coronacrisis. Met een make-over hoopt de Stad Gent de reputatie van de populaire feestboulevard bij te sturen.

‘We trekken bijna één miljoen euro uit om van de Overpoort opnieuw een aangename plek te maken’, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). ‘Met de heraanleg geven we het startschot om samen met ondernemers, buurtbewoners en andere partners, zoals de politie en Ivago, de buurt een nieuw elan te geven. De vernieuwde Overpoortstraat moet een hefboom zijn om dageconomie te stimuleren en moet het imago van de straat ten goede komen.’