Leipzig wint veredelde oefenwedstrijd tegen Manchester City en Kevin De Bruyne

RB Leipzig mag als derde in de ‘groep des doods’ naar de Europa League. Door de ruime voorsprong van Paris Saint-Germain tegen Club Brugge, leek de wedstrijd tussen Leipzig en Manchester City al snel een oefenwedstrijd. Manchester City legde de Duitsers niet veel in de weg: 2-1. Kevin De Bruyne kreeg zijn eerste basisplaats na zijn coronabesmetting en stond 86 minuten tussen de lijnen.

Voor groepswinnaar Manchester City had deze wedstrijd geen enkel belang meer, en toch besloot Pep Guardiola om niet met een reserveploeg aan te treden. Alleen vaste waarden Ederson, Ruben Dias en Bernardo Silva kregen rust. Kevin De Bruyne kwam opnieuw in de basis na zijn coronabesmetting.

Leipzig moest wel nog vol aan de bak om de derde plaats veilig te stellen. Dat moesten de Duitsers doen zonder de steun van hun supporters, want door de heropflakkering van het coronavirus bleef de RB Arena leeg. Gevolg: een kille sfeer en een gezapig begin van de wedstrijd. Zeker het openingskwartier had werkelijk niets om handen.

Een leeg stadion. Foto: AP

Na de slappe openingsfase was het Leipzig die aan de eerste kansen kwam. Eerst stuitte Laimer nog op City-doelman Zack Steffen, maar halfweg de eerste helft was het toch raak voor de thuisploeg. Dominik Szoboszlai glipte door de City-verdediging, omspeelde Steffen en legde de openingstreffer simpel binnen. Aan de overkant kwam Foden nog dicht bij de gelijkmaker, maar de voorsprong van Leipzig aan de rust was gewoon verdiend.

De tweede helft in Leipzig had nog minder om handen dan de eerste. De spelers van Leipzig vernamen tijdens de rust ongetwijfeld ook de tussenstand in PSG - Club Brugge en besloten om het iets rustiger aan te doen. Ook City schakelde allesbehalve een versnelling hoger.

Twintig minuten voor tijd ging Leipzig dan toch eens scherp counteren. Forsberg legde panklaar voor André Silva, die niet twijfelde: 2-0 bij de eerste kans in de tweede helft. Dik vijf minuten later kon Mahrez de aansluitingstreffer nog binnenkoppen. In het slotkwartier kwam City eindelijk meer opzetten en maakte nog aanspraak op de gelijkmaker, onder meer met een goed schot van De Bruyne, maar het bleef bij 2-1.

Manchester City is groepswinnaar met twaalf punten, PSG tweede met elf punten. Leipzig eindigt als derde met zeven punten, Club Brugge is vierde met vier punten.