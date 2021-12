Europees avontuur van Club Brugge voorbij na pandoering in Parijs

Club Brugge kon vanavond niet winnen tegen Paris Saint-Germain. Lionel Messi en Kylian Mbappé scoorden elk twee goals, bij Club vond enkel Mats Rits de weg naar doel. Dat betekent het einde van hun Europees seizoen. Leipzig kon thuis wel winnen tegen Manchester City.

Philippe Clement zette zijn kapitein Ruud Vormer opnieuw op de bank. De zeventienjarige Cisse Sandra kreeg op de rechterkant zijn eerste kans in de Champions League, maar hij moest van bij de start vol aan het verdedigen. PSG begon heel scherp en dat leidde al na minder dan twee minuten tot een voorsprong. Na een poging van Nuno Mendes belandde het leer in de voeten van Kylian Mbappé, die niet aarzelde en 1-0 maakte. De Parijzenaars hadden er zin in en duwden vol op het gaspedaal. Dat leidde al gauw tot de 2-0 toen Di Maria perfect in de loop van Mbappé legde. De Franse killer knalde onhoudbaar binnen.

Middenin de eerste helft kwam Club even opzetten en mikte Sandra een van de betere kansen pal op doelman Donnarumma. Met de rust in zicht moesten de bezoekers zich dan toch nog een derde keer gewonnen geven. Lionel Messi mikte vanop de rand van de zestien de 3-0 heerlijk voorbij doelman Mignolet.

Na de pauze deed Club veel beter mee. Eerst moest Donnarumma al eens een bal van Lang uit zijn doel redden, middenin de tweede helft maakten de bezoekers dan toch de eerredder. Op aangeven van Lang trapte Mats Rits de 3-1 tegen de netten. Het laatste woord was toch weer voor PSG. Invaller Van der Brempt tikte Messi aan, en de bal ging op de stip. De Argentijn mikte de strafschop onhoudbaar in de rechterhoek en legde de 4-1 eindstand vast.

Kevin De Bruyne. Foto: ISOPIX

De Bruyne aan de aftrap

Nog in groep A stuntte RB Leipzig met een 2-1 overwinning tegen Manchester City. Kevin De Bruyne stond voor het eerst sinds zijn coronabesmetting aan de aftrap bij de Citizens, ook de zeventienjarige Romeo Lavia haalde de selectie. Het was echter Leipzig dat op voorsprong kwam via Dominik Szoboszlai. Na de rust maakte Andre Silva er 2-0 van. Riyad Mahrez scoorde nog de aansluitingstreffer, maar meer zat er niet meer in voor City, waar Kyle Walker in het slot nog rood pakte.

Manchester City is groepswinnaar met twaalf punten, PSG tweede met elf punten. Leipzig eindigt als derde met zeven punten, Club Brugge is vierde met vier punten.