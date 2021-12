Duitser Bernd Storck is de nieuwe hoofdtrainer van Racing Genk

Bernd Storck is de nieuwe coach van KRC Genk. De Duitser, die eerder Moeskroen en Cercle Brugge leidde, volgt de maandag ontslagen John van den Brom op in de Cegeka Arena. Hij tekende een contract voor onbepaalde duur.

De 58-jarige Bernd Storck voetbalde onder meer bij VFL Bochum en vooral Borussia Dortmund. Hij was assistent-trainer bij Hertha BSC, VFL Wolfsburg, Partizan Belgrado en Borussia Dortmund. Daarna trainde hij de beloften van Kazachstan, Olympiakos en Hongarije om daar dan bondscoach te worden. Hij leidde de Hongaarse nationale ploeg op het EK van 2016.

Daarna maakte hij als clubcoach in ons land indruk bij Moeskroen en Cercle Brugge, die hij beiden nog uit een verloren positie haalde. In april 2020 nam hij afscheid van Cercle en het Belgische voetbalpubliek, en trok hij naar Slovakije. Nu keert hij dus terug naar de Jupiler Pro League.

‘Bernd Storck weet als coach snel zijn stempel op een elftal te drukken, en staat voor herkenbaar, dynamisch voetbal. Hij was eerder al een paar keer kandidaat om trainer van onze club te worden, maar nu is het tot een akkoord gekomen. We wensen hem van harte welkom, en uiteraard veel succes’, aldus de aankondiging van Racing Genk.

De nieuwe coach wordt woensdag officieel voorgesteld. Racing Genk neemt het donderdag op tegen Rapid Wien in de Europa League. In de reguliere competitie staan de Genkenaars achtste.