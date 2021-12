Poverello zit op een berg geld, toch betalen daklozen 300 euro voor een bed

Armoedeorganisatie Poverello spaarde via giften 14 miljoen euro bij elkaar, toont onderzoek door Knack, Le Vif en RTBF. Maar naar armenzorg gaat al dat geld nauwelijks.

Vzw Poverello, Italiaans voor ‘kleine, arme man’, organiseert in zijn tien afdelingen in Vlaanderen en vijf afdelingen in Brussel en Wallonië voedselbedelingen en Kerstbanketten voor daklozen en bedelaars. Het is één van de grootste daklozenorganisaties in ons land. Elk jaar ontvangt ze riante bedragen uit gulle schenkingen en erfenissen, blijkt uit onderzoek door Knack, Le Vif en RTBF. In 2015 ging het om 1,3 miljoen euro. Dat jaar kreeg de vzw ook een cheque van 100.000 euro aangereikt door de Vlaamse regering, in het kader van De Warmste Week van Music For Life.

Volgens het artikel in Knack bereikten de liquide middelen van Poverello in 2019 een hoogtepunt van 14 miljoen euro. De organisatie zou ook voor 50 miljoen euro aan vastgoed bezitten, in de vorm van onder andere kerken, bossen en maneges.

Maar naar armenzorg lijkt dat geld nauwelijks te gaan. ‘Onze directeur zegt almaar dat we moeten minderen’, zegt Karine Vander Hulst, afdelingsverantwoordelijke in Leuven, aan Knack. ‘Dat we niet te veel voor de armen mogen doen. Nergens is geld voor. Vijf jaar hebben we moeten wachten op dringende verbouwingen: het regende binnen.’

In Brussel betalen daklozen intussen 300 euro per maand voor een bed in een slaapzaal van Poverello. Een eenpersoonskamer van zeven vierkante meter kost er zelfs 450 euro.

Schatbewaarder

Wat er dan wel gebeurt met de vele miljoenen uit gulle giften die bij de vzw binnenstromen, blijft onduidelijk. ‘Poverello’s zogezegde “open deur” gaat meteen dicht voor wie om meer uitleg vraagt’, schrijven de journalisten. Ze leggen linken naar de Katholieke kerk, waarin de vzw zijn wortels heeft en die er tot op vandaag de boekhouding verzorgt. ‘Het valt op hoe - op de manege na - de afgelopen twintig jaar alle grote panden die Poverello verwerft voorheen kerkelijk bezit waren, in handen van kloosterordes en parochiale vzw’s. Ze worden gekocht voor lage prijzen’. Ook de schatbewaarder van Poverello, één van de vijf leden van de Raad van Bestuur, komt in het vizier. Hij zou de telefoonabonnementen van een tiental familieleden aan de vzw gefactureerd hebben.

De advocaat van Poverello reageert: ‘De verdachtmakingen zijn volledig ten onrechte en kaderen duidelijk in de vergelding die door sommigen wordt nagestreefd wegens het mislopen van persoonlijke ambities.’

De laatste jaren zijn veel vrijwilligers bij Poverello afgehaakt: in Brussel gaf een derde er tussen 2016 en 2020 de brui aan. In meerdere afdelingen leeft ongenoegen over het financiële beleid van de vzw, tonen getuigenissen in Knack uit Kortrijk, Gent of Mechelen. ‘Ik vermoed dat sommigen eigen kapitaal opbouwen met middelen die voor behoeftigen geschonken zijn’, zegt Erik Maes, een voormalig vrijwilliger.