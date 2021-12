Rapper Drake trekt zijn nominaties voor de Grammy’s in

Op verzoek van de Canadese rapper zelf, werden zijn twee Grammy-nominaties van de lijst geschrapt. De organisatie van het belangrijkste Amerikaanse muziekprijzengala bevestigde dat Drake niet langer een kans maakt op de muziekawards.

Drake was genomineerd voor beste rapperperformance en beste rapalbum (Certified lover boy). Aangezien de organisatie van de Grammy’s de platenlabels elk jaar vraagt artiesten aan te dragen, is Drake zijn verzoek opmerkelijk. The New York Times schrijft op basis van hun bronnen dat Drake en zijn managers hebben gevraagd zijn naam van de nominatielijsten te verwijderen. De organisatie achter de awards gaf verder geen commentaar.

• The Weeknd boycot de Grammy’s

De 35-jarige zanger en rapper heeft zich in het verleden meermaals kritisch uitgelaten over de organisatie van de Grammy’s. Zo opperde hij een jaar geleden dat er nieuwe muziekprijzen moesten komen, nadat The Weeknd volgens hem onterecht niet genomineerd werd voor een Grammy. In de statistieken van bestverkochte albums en songs van 2020 was The Weeknd nochtans alomtegenwoordig. ‘Ieder jaar weer schrikken we dat deze awards niet op één lijn liggen met wat nu echt populair is en echt impact heeft gemaakt op muzikaal gebied en daar zouden we mee moeten stoppen’, zei Drake daarover.

De 64ste Grammy Awards worden op 31 januari uitgereikt in Los Angeles.