‘Als jullie in dit Zoom-gesprek zitten, behoren jullie helaas tot de ongelukkigen die ontslagen worden.’ Vishal Garg, de topman van hypotheekverstrekker Better.com, zette via een videovergadering een massa personeelsleden op straat.

‘Ik heb niet zo’n geweldig nieuws voor jullie’, zegt Carg in het videogesprek dat vorige week woensdag plaatsvond. ‘De markt is veranderd, zoals jullie weten, en we moeten meebewegen om te kunnen overleven. Hopelijk kunnen we dan weer opbloeien en onze missie voortzetten. Als je in dit videogesprek zit, ben je onderdeel van de ongelukkige groep. Je contract wordt met onmiddellijke ingang ontbonden.’

De beelden van de vergadering vonden hun weg naar het internet omdat een ontstelde werkneemster ze deelde op haar Facebookaccount.

‘Ik wil dit niet doen’, zegt de ondernemer tijdens het gesprek. ‘De vorige keer moest ik huilen. Deze keer hoop ik sterker te zijn.’

Volgens een van de ongelukkigen duurde het gesprek zo’n drie minuten. ‘Ze hebben ons bij het afval gezet’, zegt iemand anders aan The Daily Beast.

De 43-jarige topman van het bedrijf dat hypotheken aanbiedt om huizen te kopen, is al verschillende keren in het nieuws gekomen met de manier waarop hij zijn personeel behandelt. Zo lekte vorig jaar een grove mail aan zijn werknemers uit. ‘Jullie zijn verdomme te langzaam. Jullie zijn een stel domme dolfijnen en domme dolfijnen worden in netten gevangen en opgegeten door haaien. Ik schaam me voor jullie’, mailde hij volgens zakenblad Forbes.

Garg kocht in 2014 een bestaande leningverstrekker en digitaliseerde het aanvraagproces. Twee jaar later volgde de doorstart als Better.com, dat snel groeide en inmiddels al ruim 30 miljard dollar aan hypotheken heeft verstrekt. Er werken na het massaontslag nog ruim 9.000 mensen.