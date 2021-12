In de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen is minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) vandaag even uitgevlogen. In een lange discussie over de agenda van de zitting was er even een misverstand tussen commissievoorzitter Thierry Warmoes (PVDA-PTB) en de minister van Volksgezondheid, waardoor een zichtbaar geïrriteerde Vandenbroucke even zijn frustratie uitte.