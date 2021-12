Bijna 4.000 zorgverleners betogen tegen verplichte vaccinatie, politie zet traangas in

De politie heeft dinsdag traangas gebruikt tegen betogers van het zorgpersoneel in Brussel. Dat gebeurde aan het einde van de manifestatie, bij het kabinet van minister Frank Vandenbroucke.

Enkele manifestanten probeerden om het kabinet van de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) binnen te dringen. Ze konden aan de ingang met wat duw- en trekwerk worden tegengehouden, maar de deur van de ingang raakte wel beschadigd.

Niemand werd opgepakt, bevestigt de woordvoerster van de politie, Ilse Van de keere. Volgens haar werden enkele relschoppers wel geïdentificeerd.

De manifestatie werd georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront uit Brussel en Wallonië. Ze komt er na een week van mobilisatie voor het kabinet van minister Vandenbroucke. De politie schat het aantal demonstranten op zo’n 3.800.

De betoging startte omstreeks 10.30 uur op de Kapellemarkt en trok nadien naar het kruispunt Kunst-Wet. Heel wat manifestanten dragen borden en spandoeken mee waar gewaarschuwd wordt voor nog meer personeelstekort in de zorg als de vaccinatie verplicht wordt. ‘Red onze gezondheidszorg in plaats van te ontslaan’, of ‘Mijn lichaam, mijn keuze’, staat er te lezen. De betoging verloopt luidruchtig, onder meer door het gebruik van knalvuurwerk. Achteraan lopen brandweerlieden en ambulanciers.

Foto: EPA-EFE

‘Verplichting is discriminerend’

Het federale kernkabinet is het vorige maand eens geraakt over een regeling voor de vaccinatieplicht in de zorg. Vanaf 1 januari krijgt het zorgpersoneel drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert, wordt ontslagen en krijgt dan meteen een volledige werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.

Maar de vakbonden vrezen dat deze verplichting het personeelstekort in de sector nog zal doen toenemen. ‘Het bestraffen van niet-gevaccineerden zal de tekorten nog doen toenemen tot een punt dat de gezondheidszorg in ons land in gevaar komt’, meent vakbondssecretaris Olivier Nyssen.

‘De verplichting beperken tot de zorgsector is discriminerend,’ vindt een 62-jarige verpleegster uit Dinant. Ze vreest dat 10 procent van het zorgpersoneel op 1 april zal moeten verdwijnen, terwijl het vinden van nieuwe collega’s nu al bijzonder moeilijk is. ‘Men moet het beroep weer aantrekkelijker maken om de toekomst veilig te stellen.’