Een vrachtwagen die zich op een autosnelweg bevond in het noorden van Kazachstan had zaterdagavond een ongeluk waarbij een vonk ontstond. Dat had voor weinig problemen gezorgd als de oplegger van de vrachtwagen geen tienduizenden euro aan vuurwerk bevatte. Alle vuurwerk ging af en dat zorgde voor een spektakel die van enkele kilometers ver aanschouwd kon worden. Niemand raakte gewond, ook de bestuurder niet dankzij de bescherming van de bestuurderscabine.