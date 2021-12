Ziekenhuizen garanderen kerstvakantie voor personeel, ondanks vierde golf

Het UZ Gent schroeft het aantal bedden op intensieve zorg met 20 procent terug. ‘Quasi overal wordt gewerkt om verdiend kerstverlof te garanderen.’

De 71 intensieve bedden op het UZ Gent worden er tijdens de feestdagen zo’n 57. Een vermindering van twintig procent. Die beslissing komt er om de aangevraagde vakantie van het zorgpersoneel te garanderen. ‘Het UZ Gent is zeker geen uitzondering, quasi overal wordt gewerkt om verdiend kerstverlof te garanderen. En dat vergt puzzelwerk’, reageert Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

Cloet vreest niet dat de kwaliteit van de zorg er op Kerstmis of Nieuwjaarsdag zal op achteruitgaan. ‘Ziekenhuizen treffen vakantieregelingen waarbij de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang komt. Dat is niet nieuw. Ook met Pasen worden zulke regelingen getroffen’, zegt ze.

Zorgbuddies en mid-care

In het Antwerpse zullen de ziekenhuizen het Gents voorbeeld niet volgen. ‘Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) heeft geen plannen om IZ-bedden te sluiten tegen de kerstvakantie. We stemmen onze capaciteit af op de nood aan zorg’, zegt ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken. Dat betekent echter niet dat hun personeel niet van de feestdagen zal kunnen genieten. ‘Onze medewerkers kunnen de geplande en oververdiende vakantie opnemen: er is geen vraag om vakantie in te trekken. Door andere zorg uit te stellen, zetten we deze handen nu enkel in voor dringende zorg, zowel covid als niet-covid.’

Eerder richtte het ZNA al een ‘mid-care’ afdeling op. Dat is een niveau tussen intensieve en gewone ziekenzorg waar ex-verpleegkundigen aan de slag zijn. Het moet de druk op intensieve verlichten. Een ander initiatief, waarbij vrijwillige zorgbuddy’s niet-verpleegkundige taken van verplegend personeel overnemen, dient hetzelfde doel. ‘We hopen dat die maatregelen werken, zodat we binnenkort weer op onze normale capaciteit kunnen werken’, zegt Van de Vreken.

Na vier golven en 22 maanden in de coronacrisis zal wat vakantie voor velen goed doen, vindt Cloet. ‘Wie kwalitatief wil zorgen, heeft soms rust nodig’, besluit Cloet.