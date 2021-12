Extra jaar salaris moet leegloop kerncentrales voorkomen

Engie/Electrabel geeft met een ‘retentieplan’ voor zijn personeel indirect een antwoord op de vragen rond de kernuitstap die premier Alexander De Croo straks komt stellen.

Een jobgarantie tot 2027 of tot het einde van hun loopbaan voor 45-plussers, een premie van één jaar salaris voor wie nu aangeeft het bedrijf te willen verlaten en tot 1 juni 2026 wil blijven, en een pakket van 18 miljoen aan opleidingen om het personeel te herscholen, bijvoorbeeld in de richting van de ontmanteling van kerncentrales.

Thierry Saegeman, ceo van Engie/Electrabel heeft aan de zowat 2.000 personeelsleden van de nucleaire reactoren - meer dan de helft van hen is 45-plusser - een plan voorgesteld dat hen duidelijkheid moet geven over hun toekomstperspectieven. Door de nakende sluiting van de kerncentrales was er bij het personeel veel onzekerheid ontstaan. Saegeman had beloofd voor het einde van het jaar duidelijkheid te scheppen.

Het plan moet zekerheid geven dat het bedrijf alvast over voldoende ervaren personeel blijft beschikken tot midden 2026. Dat wordt beschouwd als een cruciaal moment na de sluiting van de centrales. Door de kernuitstap dreigde ook veel personeel te vertrekken, wat de veilige werking van de kerncentrales tot 2025 had kunnen compromitteren.

Het vertrek van mensen en competentie dreigt zelfs op zich de mogelijkheid van een verlenging van twee centrales te ondermijnen. Onder meer het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft daarvoor gewaarschuwd.

Tegelijk wil het bedrijf de gevolgen van de kernuitstap voor het personeel verzachten. Taken die vandaag bijvoorbeeld naar onderaannemers gaan, worden straks opnieuw zoveel mogelijk door eigen personeel uitgevoerd. ‘We kiezen voor een menselijke aanpak’, zegt woordvoerster Hellen Smeets. ‘Dit is een geruststelling voor het personeel dat zij ook na 2025 nodig zijn.’

Kernuitstap

De communicatie van het plan valt midden in de politieke discussie over de kernuitstap, maar volgens Engie/Electrabel kon het niet anders, aangezien ceo Saegeman had beloofd voor het jaareinde het personeel in te lichten.

Het bewijst andermaal dat het Engie/Electrabel menens is met de kernuitstap. ‘We hebben al heel vaak gezegd dat de verlenging van twee centrales te laat komt’, zegt Smeets. Eerste minister Alexander De Croo komt straks op bezoek bij de top van het bedrijf, met opnieuw vragen over de kernuitstap. Met dit plan heeft hij al een antwoord gekregen. Niet in woorden, maar in daden.

De vakbonden bij Engie/Electrabel hebben al enkele malen geprotesteerd, voor de kerncentrales en voor het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Ze klagen dat er over het lot van de duizenden personeelsleden in de kerncentrales te weinig wordt gesproken.