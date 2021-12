Jongeren drinken en roken minder, maar excessen blijven

Minder roken, minder drinken, minder gokken en minder wiet roken. De jeugd van tegenwoordig hangt het de laatste jaren minder uit dan hun voorgangers. Dat blijkt uit een analyse van jaarlijkse bevragingen van leerlingen uit het secundair onderwijs van het jaar 2000 tot 2019 door het VAD. Het aantal regelmatige rokers in het middelbaar is de voorbije jaren spectaculair gedaald. Al hinken de studenten in het beroepsonderwijs achterop in die daling tegenover ASO en TSO. Zij beginnen vaak vroeger met roken en zijn vaker dagelijkse rokers.

Het percentage van leerlingen dat ooit al eens alcohol heeft gedronken dook van 87 procent in 2000 naar 57 procent in 2019. Het percentage leerlingen dat minstens wekelijks alcohol drinkt, zakte van 29 procent naar 12. Hoe jonger de leerlingen, hoe sneller de daling zich voordoet. Maar het expertisecentrum zet ook een grote kanttekening. Het aantal jongeren dat aangeeft dat ze in het afgelopen jaar dronken, blijft stabiel. Het aantal dat eenmaal per maand aan bingedrinken (zes glazen in twee uur voor jongens, vier voor meisjes) doet, is ook stabiel gebleven rond vijftien procent.

Meer medicatie

Cannabis en ander drugsgebruik is sinds het begin van de bevraging gedaald, maar die daling is sinds 2014-2015 gestopt. Dat zou volgens het expertisecentrum te maken hebben met een destigmatisering van cannabis, naast een grotere beschikbaarheid.

Bij zowel tabak als alcohol als cannabis is de marge tussen ooit-gebruikers en laatstejaars-gebruikers verkleind. Wie ermee begint, zal er minder vaak mee stoppen dan vroeger.

Slechts in het gebruik van twee middelen ziet het VAD een stijging. Zowel het gebruik van ADHD-medicatie als slaap- en kalmeermiddelen neemt de laatste jaren toe.

Het Vlaams expertisecentrum organiseert ieder jaar een bevraging waarbij tienduizenden leerlingen anoniem een enquête invullen. Door corona kon er in het schooljaar 2019-2020 geen bevraging doorgaan.