Draagmoederschap is vandaag nog een juridisch niemandsland. Daar wil de politiek een mouw aanpassen. Hoe zit het nu precies met draagmoederschap? En hoe ervaren koppels en draagmoeders het proces zelf?





Onze binnenlandjournaliste Veerle Beel geeft meer uitleg over de feiten: wat is draagmoederschap juist? Hoe is het geregeld? Wensouders Greet Nelles en Karl Laermans en draagmoeder Kimberly Demulder getuigen over hun ervaringen.