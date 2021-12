Volleybalfederatie steunt bondscoach Vande Broek na harde kritiek van ex-speelsters

Gert Vande Broek, de huidige bondscoach van de Yellow Tigers die door enkele gewezen topspeelsters onder vuur wordt genomen, krijgt de steun van de federatie.

In De prijs van de winnaar, de sportdocureeks op Canvas, werd Gert Vande Broek door enkele ex-speelsters beschuldigd van emotioneel misbruik.

Koen Hoeyberghs, secretaris-generaal van Volley Vlaanderen en gewezen topvolleyballer, zegt nog nooit van de verhalen te hebben gehoord. ‘Wij hopen dat we nog lang met hem kunnen samenwerken.’

Ook Pol Rowe, gewezen coach, huidig directeur van Sport Vlaanderen – de geldschieter van de federatie dus en ook de overkoepelende ‘baas’ van Vande Broek – zegt dat hij geen weet heeft van soortgelijke verhalen van grensoverschrijdend gedrag.

Rowe, net als Vande Broek uit het Leuvense, kent Vande Broek al heel lang. ‘Je moet naar de context kijken waarin sommige dingen worden gezegd’, zegde hij op Radio 1. ‘Ik ken hem als een topcoach, een voorbeeldfiguur voor motiverende coaching, die hij wetenschappelijk onderbouwt. Ik kan dat niet rijmen (met de dingen die over hem worden gezegd).’

Vande Broek geeft als professor les aan de KU Leuven, onder meer over coachtechnieken. Hij wenst nog niet te reageren op de beschuldigingen.

Kris Vansnick, Vande Broeks assistent bij de Yellow Tigers, reageerde al wel. ‘Schandalig hoe het tv-programma Gert weergeeft’, zo luidt het. ‘Hij wordt door vele collega’s zowel binnen als buiten de sport aanzien als een autoriteit in coaching. Een speelster beter maken is zijn credo, hiervoor zal hij alles doen – zowel op als naast het veld. Hij is veeleisend op het veld, maar minstens evenveel ondersteunend naast het veld.’