BE Group bereidt opnieuw bod voor op Ageas

De BE Group, die vorig jaar al Ageas benaderde met een mogelijk bod, laat opnieuw van zich horen. Volgens Bloomberg zouden ze een bod voorbereiden. ‘We reageren niet op marktgeruchten’, zegt Ageas.

In september vorig jaar, goed een jaar geleden toonde de zogenaamde BE Group al eens interesse in Ageas. Ageas is de grootste Belgische verzekeraar die ook het belangrijkste onderdeel is dat bij de val van Fortis in Belgische handen bleef. De Belgische banktak werd toen verkocht aan Frankrijk (BNP Paribas), de Nederlandse belangen aan Nederland.

BE Group werd toen wandelen gestuurd door Ageas. De verzekeraar zei dat de plannen van de BE Group onrealistisch waren. Er was toen ook alleen maar sprake van een voorwaardelijk en indicatief bod.

Volgens het financieel agentschap Bloomberg zou de BE Group rond onder meer zakenbankier Mark Pensaert zijn plannen niet opgegeven hebben en nog altijd interesse hebben in Ageas. Een bron bevestigt dit aan De Standaard. ‘Het is niet voorbij, wel integendeel. Achter BE Group zitten institutionelen die geïnteresseerd zijn in een stabiele inkomstenstroom en Ageas past daar perfect in’, zegt een financieel expert vertrouwd met de situatie.

Bij Ageas zegt de woordvoerder dat de groep niet reageert op marktgeruchten. Ageas verwijst naar het persbericht van september vorig jaar. Ageas zijn aandeelhouderschap is verspreid. Als er al grootaandeelhouders zijn, zijn die Chinees. Het Chinese Fosun en de Chinese verzekeraar Ping An samen hebben circa 15 procent van Ageas in handen.

De financiële analisten van Mediobanca maakten recent een denkoefening dat Ageas goed zou passen bij BNP Paribas. Die kocht al de bankpoot van het vroegere Fortis op én heeft een belang van 25 procent in verzekeraar AG, het grootste onderdeel van Ageas.