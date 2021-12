Rohingya klagen Facebook aan voor 133 miljard euro vanwege rol in genocide

Haatspraak op het sociale mediaplatform zou de genocide op de moslimminderheid in de hand hebben gewerkt. Facebook wordt beschuldigd van nalatigheid.

Britse en Amerikaanse Rohingya klagen de socialenetwerksite aan voor zo’n 150 miljard dollar, omgerekend bijna 133 miljard euro. De reden van de aanklacht is Facebooks rol in de genocide op de Rohingya. Dat is een moslimminderheid die in het Aziatisch land Myanmar zwaar onderdrukt wordt. De algoritmes die het bedrijf gebruikt zouden de baan vrijmaken voor haatspraak. Die haatspraak zou op zijn beurt omgezet worden in daden en de genocide dus ‘gefaciliteerd’ hebben, vinden de aanklagers. Facebook is sinds 2011 actief in Myanmar. Volgens de aanklagers wilde Facebook niet ingrijpen omdat ze hun marktaandeel in het land niet wilden kwijtspelen.

‘Facebook is een medium geworden voor diegene die haatspraak willen verspreiden en kwaad doen. Sommige posts werden gelinkt met offline geweld’, concludeerde een onafhankelijk rapport over de kwestie in 2018. Niet veel later sloeg Facebook mea culpa.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres beschreef de Royingya eerder al als ‘het meest gediscrimineerde volk ter wereld’. Ze wonen voornamelijk in de Myanmarese provincie Rakhine. Vanaf de zomer van 2017 sloegen ze massaal op de vlucht naar buurland Bangladesh nadat ordediensten er hardhandig optraden tegen Royingya. Volgens The Guardian zijn toen waarschijnlijk meer dan 10.000 mensen overleden.