Bijna 60.000 euro boete voor Westerlo wegens transacties aan makelaars zonder toelating

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een boete van 58.635 euro, waarvan 5.864 euro effectief en 52.771 euro met uitstel, opgelegd aan KVC Westerlo. De leider in 1B maakte zonder goedkeuring van het clearing house verschillende bedragen over aan makelaars.

Het Clearing Department van de Belgische voetbalbond controleert sinds vorig seizoen alle transfers in het Belgisch voetbal om malafide praktijken met makelaars te voorkomen. Het vehikel werd in de nasleep van de zaak-Propere Handen in het leven geroepen. Clubs moeten er onder meer goedkeuring vragen en krijgen voor elke transfertransactie. En daar liep het grondig mis voor KVC Westerlo.

Bij een tussentijdse licentiecontrole merkte het clearinghouse dat de Kemphanen liefst veertien uitbetalingen aan verschillende makelaarsbedrijven deden voor een totaalbedrag van 146.113 euro, zonder dat ze daarvoor goedkeuring hadden. Het gaat vooral om transacties die te maken hebben met diensten voor huidige spelers, zoals Lukas Van Eeno en Noël Soumah, maar ook met ex-trainer Bob Peeters. In negen van de veertien dossiers werd ook nog eens geen vertegenwoordigingsovereenkomst neergelegd.

Geen kwade wil

Westerlo mocht vorige vrijdag toelichting geven bij de vastgestelde inbreuk, nadat de club door het Bondsparket was vervolgd. Manager Wim Van Hove betwistte de feiten niet, maar weet ze aan organisatorische problemen die van de baan zijn. Intussen werd namelijk een nieuwe werkneemster aangenomen om ervoor te zorgen dat Westerlo de nieuwe makelaarsregels nauwgezet naleeft. Van kwade wil was geen sprake, aldus Van Hove.

‘De club wijt de begane inbreuken aan een samenloop van omstandigheden, waaronder de afwezigheid van een aantal bestuursleden en medewerkers en bijgevolg het stuurloos zijn van de club gedurende een korte periode’, klinkt het in het verslag van de Disciplinaire Raad. Het Bondsparket had graag een boete van 58.635 euro, waarvan een groot deel met uitstel. Dat bedrag is berekend als 10 procent van het niet geclearde bedrag per inbreuk, met een minimum van 2.500 euro per inbreuk.

De Disciplinaire Raad besliste tien procent van de voorgestelde boete effectief op te leggen. Westerlo moet dus 5.863,50 euro effectief betalen, de overige 52.771,50 euro hangt het komende jaar als een zwaard van Damocles boven het Westelse hoofd.