Anderlecht krijgt in 2024 eerste openbare zwemvijver in Brussel

De gemeente Anderlecht krijgt in 2024 de eerste openbare zwemvijver in het Brussels gewest. De Middenvijver van het Neerpedepark in Anderlecht wordt tegen 2024 een zwemvijver, zo meldt Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo).

Pool is Cool, een organisatie die al langer ijvert voor meer zwemmogelijkheden in Brussel, organiseerde in 2019 een eerste experiment rond zwemmen in de grote vijver van Pede. Twee jaar later zijn de resultaten van de haalbaarheidsstudie van Leefmilieu Brussel bekend: de studie stelt dat de Middenvijver tot natuurlijke zwemvijver omgevormd kan worden.

In 2023 moeten dan de werkzaamheden starten, zodat er in 2024 gezwommen kan worden, zo kondigde minister Maron aan. De werken worden gefinancierd en gecoördineerd door bouwheer Beliris. Niet alleen de zwemvijver, maar ook het hele gebied errond moet worden heringericht.

De zwemvijver zal voor het publiek toegankelijk zijn tijdens de zomermaanden, van mei tot september. Tijdens de wintermaanden zal de vijver voor zwemclubs toegankelijk zijn.

Het Neerpedepark heeft verschillende vijvers. De kleinste heeft vanwege zijn fauna en flora een te hoge biodiversiteit om in te zwemmen. De grootste vijver, de Middenvijver, is opener en zonniger en maakt een groter zwemgebied mogelijk. Maar er wordt enkel in het zuidelijk deel gezwommen. Het centrale deel wordt gebruikt om water op een natuurlijke manier te zuiveren.

Vier voetbalvelden

Om er echt in te kunnen zwemmen wordt de vijver dieper gemaakt, tot wel drie meter diep in sommige zones. De zwemoppervlakte bedraagt in totaal 5.000 vierkante meter, even veel als vier voetbalvelden, en de maximumlengte van de zwemzone bedraagt 130 meter, wat sportzwemmen mogelijk maakt. De minder diepe zones zijn aangepast aan kinderen. In de haalbaarheidsstudie is berekend dat er maximaal 225 zwemmers tegelijk het water in kunnen.

In Brussel klinkt de lokroep naar een openluchtzwembad al jaren luid. Normaal gezien zou het vastgoedproject Neo op de Heizel voorzien in een grote zwemvijver, maar dat werd na verloop van tijd een waterspiegel. Een grote teleurstelling, omdat in de tussentijd Océade tegen de grond ging. Vorig jaar opende met Flow wel al een kleiner alternatief, dat veel succes kende.