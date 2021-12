Burgemeester New York verplicht vaccinatie in privésector

In New York moeten alle werknemers die in de privésector actief zijn voor 27 december zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat meldt burgemeester Bill de Blasio.

De burgemeester gaat daarmee verder dan president Joe Biden. Die wilde werknemers in bedrijven met meer dan 100 werknemers tot 4 januari de tijd geven om zich volledig te laten vaccineren. Die beslissing werd echter door een federaal hof van beroep geschorst.

‘In New York hebben we besloten om een preventieve aanval in te zetten tegen het coronavirus en echt iets doortastend te doen om de verspreiding en de gevaren ervan een halt toe te roepen’, aldus de Blasio. In totaal geldt de vaccinatieplicht voor zowat 184.000 bedrijven, ondernemingen en winkels.

Vanaf 14 december moeten kinderen tussen vijf en elf jaar ook aantonen dat ze één vaccindosis hebben gekregen vooraleer ze binnen mogen in restaurants en theaters. Volwassen bezoekers moeten er vanaf 27 december dubbel gevaccineerd zijn, tenzij ze met Johnson & Johnson zijn ingeënt. Vanaf 4 januari moeten New Yorkers ouder dan twaalf jaar zelfs een bewijs van drievoudige vaccinatie kunnen tonen.

Het gaat om een van de laatste wapenfeiten van de Democratische burgemeester, die op 1 januari wordt opgevolgd door partijgenoot Eric Adams. Adams’ woordvoerder heeft intussen laten weten de maatregel te zullen evalueren zodra hij burgemeester is.

De omikronvariant van het coronavirus is intussen ontdekt in minstens vijftien Amerikaanse staten, waaronder de staat New York. De Blasio noemt de timing van de nieuwe variant ‘verschrikkelijk met het oog op de wintermaanden’.