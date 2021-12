Een oplettende jogger zag rook uit een huis in het Amerikaanse Scotts Valley krinkelen. De man belde aan, maar de eigenares van het huis, Courtney Polito, was niet thuis. Via de deurbelcamera kon de jogger de vrouw op de hoogte brengen. Zonder twijfelen ging de man in op de vraag of hij het huis wilde binnengaan om haar twee honden te redden. ‘Dit is de eerste keer dat we via een deurbelcamera opgeroepen worden voor een brand’, aldus de brandweer die snel ter plekke was nadat de jogger had aangebeld.