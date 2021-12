Beerschot-fan die vuurpijl naar Antwerp-vak gooide aangehouden

De man die zondag tijdens de wedstrijd tussen Beerschot en Antwerp een vuurpijl in het bezoekersvak gooide, is aangehouden. Dat meldt het parket.

‘De feiten zijn gekwalificeerd als poging doodslag, poging brandstichting in een onroerend goed met menselijke aanwezigheid en bedreigingen’, zegt het parket.

Het parket tilt erg zwaar aan de feiten en is een apart onderzoek opgestart. ‘Maatschappelijk is het onaanvaardbaar dat de fysieke integriteit van supporters in een voetbalstadion op deze manier in het gedrang komt. De twintiger kon meteen na het incident op het veld gearresteerd worden en kreeg van het parket al onmiddellijk een stadionverbod van drie maanden opgelegd’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

De 27-jarige man uit Wilrijk werd in 2017 al eens veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur, omdat hij een Antwerpsupporter opzettelijk slagen en verwondingen had toegediend. Hij werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. ‘De onderzoeksrechter heeft beslist om de man aan te houden. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer’, aldus Aerts.

Maatregelen

Afgelopen weekend werd het Belgisch voetbal opnieuw ontsierd door een aantal incidenten. Naast het incident tijdens de Antwerpse derby werd op Standard de wedstrijd stilgelegd nadat er rookbommen waren gegooid door de thuisfans.

Als reactie heeft de Pro League beslist om vanaf de volgende speeldag tot het einde van dit jaar geen bezoekende fans meer toe te laten tijdens de wedstrijden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) roept de clubs op om ‘het verwerpelijk gedrag van bepaalde supporters onmogelijk te maken’ en ‘verwacht duidelijke maatregelen die ook gehandhaafd zullen worden’.