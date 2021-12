Genk ontslaat trainer Van den Brom

John Van den Brom is niet langer trainer van Racing Genk. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. ‘De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken’, klink het in een mededeling.

John van den Brom (55) stond sinds november 2020 aan het roer bij de Limburgers. Hij volgde toen de Deen Jess Thorup op, die na amper een maand ontslag nam om in eigen land bij Kopenhagen trainer te worden. Vorig seizoen eindigde Genk tweede en werd de beker van België gewonnen. Voor de start van het huidige seizoen sprak de club nog grote ambities uit en de spelersgroep werd versterkt om die ambities waar te maken.

Maar de resultaten die Van den Brom kon voorleggen vielen tegen: met amper 5 punten uit de voorbije 8 wedstrijden is Genk weggezakt naar de achtste plaats in de rangschikking. Vorig weekend kwam Genk niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen KV Mechelen, dat na een rode kaart nochtans geruime tijd met 10 stond.

Van zijn zeventien competitiewedstrijden won Genk er amper zes. Zo telt nieuwkomer Union al 15 punten meer halfweg de competitie en ook de kloof met de vierde plaats – die recht geeft op een ticket voor play-off 1 – bedraagt al 7 punten. Daarbovenop kwam vorige week ook nog eens de uitschakeling in de Beker van België door Club Brugge.

Donderdag speelt Genk een belangrijke wedstrijd in de Europa League: daar mag het niet verliezen tegen Rapid Wien, wil de ploeg nog een vervolg breien aan zijn Europees avontuur.

Voorlopig met Riddersholm en Olivieri

Voorlopig nemen Glen Riddersholm en Domenico Olivieri als tandem de dagelijkse sportieve leiding over. De Deen Riddersholm werd pas vorige maand T2 als vervanging van Dennis Haar, de rechterhand van Van den Brom die toen al de laan werd uitgestuurd. Of Riddersholm uiteindelijk ook hoofdcoach wordt, is nog niet duidelijk.

Trainerswals in de Jupiler Pro League

Van den Brom is niet de eerste trainer die de mindere resultaten van zijn ploeg moet bekopen. Op 15 september had Peter Maes de twijfelachtige eer als eerste coach van het seizoen in 1A te worden ontslagen. Na zeven speeldagen en een schamele 1 op 21 moest hij opstappen bij Beerschot. Nadien was Mbaye Leye (bij Standard) en Yves Vanderhaeghe (bij Cercle Brugge) hetzelfde lot beschoren.