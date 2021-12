Epidemioloog wordt Duitse minister van Volksgezondheid, ook Groenen keuren regeerakkoord goed

Professor epidemiologie Karl Lauterbach wordt de volgende Duitse minister van Volksgezondheid, zo is maandag bevestigd. De regering van Olaf Scholz krijgt zo zijn definitieve vorm. Intussen hebben ook de Groenen het regeerakkoord goedgekeurd.

In de nieuwe Duitse regering zullen acht mannen en acht vrouwen elk een ministerspost bekleden, zo heeft toekomstige bondskanselier Olaf Scholz bekendgemaakt. Woensdag legt die regering normaal de eed af.

Nadat coalitiepartners FDP en Die Grünen eerder hun regeringsleden al hadden bekendgemaakt, heeft ook de SPD aangekondigd welke ministers de partij levert. Zo wordt Karl Lauterbach, professor epidemiologie en al langer gezondheidsspecialist van de partij, minister van Volksgezondheid.

Wolfgang Schmidt wordt het hoofd van het bureau van de kanselier, Christine Lambrecht wordt minister van Defensie, Nancy Faeser die van Binnenlandse Zaken. De portefeuille Arbeid en Sociale Zaken is voor Hubertus Heil, Bouw gaat naar Klara Geywitz. Svenja Schulz zal het ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor haar rekening nemen.

Scholz had al eerder aangekondigd dat hij streefde naar een evenwicht in zijn regering. ‘Vrouwen hebben de helft van de macht. De helft van de samenleving bestaat uit vrouwen, dus moeten zij ook voor de helft in de regering vertegenwoordigd zijn’, aldus Scholz bij de presentatie van de SPD-ministers in Berlijn.

Regeerakkoord goedgekeurd

De Groenen bezetten Buitenlandse Zaken (Annalena Baerbock), Economische Zaken en Klimaatbescherming (Robert Habeck), Gezinszaken (Anne Spiegel), Milieu (Steffi Lemke) en Landbouw (Cem Özdemir). De FDP levert de minister van Financiën (Christian Lindner), Verkeer (Volker Wissing), Justitie (Marco Buschmann) en Onderwijs (Bettina Stark-Watzinger).

Nog maandag hebben de Groenen het regeerakkoord officieel goedgekeurd. Alle leden van de partij mochten zich uitspreken over de inhoud van het regeerakkoord. Er werden 71.150 geldige stemmen uitgebracht, ongeveer 86 procent daarvan stemde in met de overeengekomen tekst. Daarmee is het pad helemaal vrijgemaakt voor de opstart van een coalitieregering. Die twee laatste partijen hadden het voorbije weekend al het regeerakkoord goedgekeurd op een congres.