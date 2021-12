Podcast Groot gelijk | Moet K3 diverser zijn?

Het nieuwste K3-lid heet Julia. Een vrolijke, getalenteerde jonge vrouw maar ook ‘een kloon van Klaasje’, zo luidt de kritiek. Want ze is – alweer – blank en blond. Een logische keuze? Of is het net jammer dat een groep met zo’n grote impact voorbijgaat aan het feit dat onze kinderen in een diverse samenleving opgroeien?





Had Studio 100 de keuze misschien niet aan het publiek moeten laten, om zelf een duidelijk signaal te geven? Of mogen we dat niet verwachten van een commercieel bedrijf? Inge Schelstraete en Ruben Mooijman fileren alle pro’s en contra’s - met respect maar ook met de nodige humor.