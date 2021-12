Wat met Greiner, Bois Sauvage en Recticel na zege aandeelhouders?

De krachtmeting tussen de isolatiegroep Recticel en de Oostenrijkse belager Greiner is in het voordeel van Recticel geëindigd. De vraag is nu hoe het verder moet.

De saga rond Recticel kreeg vandaag een nieuwe wending nadat de aandeelhouders van Recticel massaal voor de gifpil stemden die het bestuur in stelling had gebracht. De Oostenrijkse belager Greiner beet zo in het zand. De gifpil bestaat eruit dat Recticel zijn kroonjuweel soepelschuim mag verkopen aan het Amerikaanse Carpenter uit Virginia. De Amerikanen bieden 656 miljoen euro (zonder schulden en zonder cash), wat neerkomt op 11,65 euro per (verwaterd) aandeel Recticel.

Greiner, die 27 procent van de aandelen Recticel bezit, stemde tegen die verkoop maar Recticel had met succes zijn overige aandeelhouders gemobiliseerd. En die stemden bijna allemaal voor de verkoop. Het is nu wachten op het einde van het boekenonderzoek en de administratieve afwikkeling.

Greiner kocht het pakket van 27 procent in Recticel eerder dit jaar over van Bois Sauvage, de historische referentie-aandeelhouder. De beurstoezichthouder verplichtte Greiner om een publiek bod te lanceren. Dit tegen 13,50 euro per aandeel.

Greiner zijn bod loopt momenteel nog maar is kansloos. Recticel noteert op de beurs al maanden boven die prijs. Dit door het geslaagd verzet van de raad van bestuur van Recticel. Die raad wordt aangevoerd door Johnny Thijs.

Thijs zocht aanvankelijk nieuwe aandeelhouders om een vuist te maken tegen Greiner maar dat mislukte. Daarop werd gekozen om het Greiner moeilijk te maken door het kroonjuweel van Recticel te verkopen.

Recticel zegt dat de afdeling isolatie nu de nieuwe kernactiviteit wordt, waarin het zijn toekomst ziet. De afdeling ‘bedding’ wordt net zoals de afdeling soepelschuim verkocht.

Op korte termijn is nu de vraag wat Greiner gaat doen. Als straks de verkoop van de divisie soepelschuim definitief wordt, kan het de aankoop van zijn belang van 27 procent in Recticel annuleren en vervalt dan ook het lopend bod. Dat bod is hoe dan ook een maat voor niets. Niemand zal erop ingaan.

Eindspel

Dat zou betekenen dat Bois Sauvage in dat geval aandeelhouder van Recticel blijft. Dat wil nog niet zeggen dat de onafhankelijkheid van Recticel daarmee gevrijwaard is. Na de verkoop van de twee divisies heeft Recticel alleen nog zijn afdeling isolatiemateriaal en een pak geld. Daarmee wordt het een doelwit van partijen die zich willen versterken in isolatie. Het Ierse Kingspan, bijvoorbeeld.

Eén van de twee hoofdrolspelers, Greiner of Bois Sauvage zal hoe dan ook geld verdienen aan de strijd om Recticel. Alleen is nog onduidelijk wie. Het eindspel is ingezet.