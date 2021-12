Emma Plasschaert voor de tweede keer wereldkampioene zeilen

In Mussanah (Oman) is Emma Plasschaert voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioene in de ILCA 6 (Laser Radial) geworden. Drie jaar geleden, in de zomer van 2018, won de Oostendse zeilster al het wereldkampioenschap in Aarhus (Denemarken).

Op de laatste WK-dag klom Emma Plasschaert (28) van de vijfde over de vierde naar de eerste plaats. De zeilster uit Oostende boekte in de twee slotregatta’s een zevende en derde plaats. De Deense Anne-Marie Rindom, olympisch kampioene, die de slotdag als leidster aanvatte, werd maandag 36ste en 19de. Hierdoor landde Rindom nipt naast het podium.

Emma Plasschaert is wereldkampioene voor de Poolse Agata Barwinska en de Litouwse Viktorija Andrulyte. Eline Verstraelen werd 28ste.

‘Dit WK komt wel heel vlug na de Olympische Spelen. Ik wou me dan ook niet focussen op de resultaten. Dit WK was voor mij geen doel op zich want ik zat nog maar net terug in de boot’, reageert Emma Plasschaert. ‘Dit WK is dus de kick-off van de training richting de Olympische Spelen in 2024 in Parijs/Marseille.’

‘Natuurlijk is het leuk om opnieuw in competitie te zeilen, zeker omdat het aantal komende wedstrijden door covid-19 heel onzeker is. We hebben dan tenminste dit al gehad. Bovendien is Oman een zeer mooie plaats om te zeilen. Het perfecte moment om terug in de boot te springen. We voelden dat we klaar waren om te werken aan de verbeterpunten die we meegenomen hadden uit Tokio’, aldus Plasschaert.

Plasschaert vond het spannend racen. ‘Het was toch een wat aparte wedstrijd. In een grote vloot starten (65 boten) is ongewoon. Er waren veel deelneemsters die goed varen bij licht weer. Ook veel nieuwe meisjes, leuk om hen te leren kennen en vooral de manier waarop ze varen.’