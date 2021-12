De West-Vlaamse tapijtenfabrikant Balta belandde vorige week grotendeels in Britse handen. Een nieuwe klap voor de Vlaamse tapijtindustrie, die haar marktpositie stapsgewijs kwijtraakte. Een verhaal van na-ijver, colère en (veel) gemiste kansen.





Waar is het misgegaan met onze West-Vlaamse trots? Of is alles nog niet verloren? We vragen het aan economieredacteur Pascal Dendooven.