De Pro League veroordeelt de incidenten die zondag de voetbalcompetitie ontsierden. Er volgt overleg over ‘gepaste maatregelen’. Standard neemt het heft zelf al in handen.

‘De scènes uit zowel de Antwerpse derby als de Waalse klassieker, zijn een echte schande’, reageert Pierre François, ceo van de Pro League over de incidenten op het Kiel en op Sclessin. ‘Dat een deel toeschouwers nog steeds geen gehoor wil geven aan herhaaldelijke oproepen van de Pro League én hun eigen clubs, is onbegrijpelijk. Wij verontschuldigen ons voor de taferelen die zich hebben afgespeeld.’

Op Beerschot gooide iemand een vuurpijl in het bezoekende supportersvak. En op Standard werd de match stopgezet nadat er rookbommen waren gegooid door de thuisfans. Ook de mondmaskerplicht wordt in sommige kernen genegeerd.

François spreekt van ‘onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag’. Volgens hem gaat het om een minderheid die de wedstrijden met publiek in gevaar brengt. ‘Het voetbal word voorlopig gespaard’, zo communiceerde de Pro League na het Overlegcomité van vorige week nog. Voetbalwedstrijden mogen ondanks de slechte coronacijfers op volle capaciteit doorgaan. Wel geldt er voorlopig een drank- en eetverbod op de zit- en staanplaatsen.

Maatregelen

De afgelopen weken werd het voetbal wel vaker ontsierd door incidenten. Vechtpartijen voor en na de match van Genk tegen Dinamo Zagreb. Frankfurt-supporters die in Antwerpen een café kort en klein slaan. Standard-fans die het veld bestormen om spelers uit te schelden. En nu ook de incidenten van afgelopen weekend.

In augustus kondigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) nog een strengere aanpak van pyrotechnisch materiaal in de voetbalstadions aan. Het aantal vastgestelde inbreuken in en rond de voetbalstadions was tussen 2015 en 2019 gestegen van 133 naar 388.

Maandagvoormiddag komt de raad van bestuur van de Pro League samen om te bespreken wat er nu precies moet gebeuren. Later op de dag volgt een nieuwe communicatie van de Pro League.

Standard grijpt preventief in

Standard Luik neemt intussen zelf al strengere maatregelen, waaronder de sluiting van een aantal tribunes vanaf de eerstvolgende thuismatch en het stopzetten van de ticketverkoop voor thuismatchen. De ticketverkoop voor de sfeergroepen bij uitwedstrijden wordt ook stopgezet.

‘We begrijpen heel goed dat er onvrede is bij onze supporters omtrent de huidige sportieve situatie, maar we kunnen niet tolereren dat een minderheid ver over de schreef gaat en illegale handelingen pleegt in en rond ons stadion zoals dit gisterenavond het geval was, waardoor de fysieke integriteit van andere personen in gevaar werd gebracht’, meldt de voetbalclub.