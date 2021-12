John Miles (72), bekend van wereldhit ‘Music’ en Night of the Proms, overleden

John Miles, bekend van Night of the Proms, is zondag op 72-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt de organisatie van Night of the Proms. Miles is in het bijzijn van zijn familie overleden in zijn woonplaats, het Engelse Newcastle. Volgens de organisatie stierf Miles na een ‘korte, ernstige ziekte’.

John Miles scoorde in 1976 een grote hit met het nummer Music, wat later uitgroeide tot lijflied van de concertserie Night of the Proms. Miles speelde in 1985 voor eerst op het reizende muziekfestival mee, dit was tevens de eerste keer dat de concertreeks naar het Sportpaleis in Antwerpen kwam. Ook voor de optredens van de Night of the Proms in november 2022 stond Miles op het affiche.

Miles was er vervolgens bijna iedere editie bij in Antwerpen, met uitzondering van de twee jaar die Tina Turner hem als leadgitarist meenam op haar wereldtournee. Tijdens de Proms-optredens zong Miles onder meer duetten met Andrea Boccelli, Milow en Ronan Keating.

De muzikant laat een vrouw, zoon, dochter en drie kleinkinderen achter.