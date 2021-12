Nationale openbaar vervoerstaking: zeker 40 procent van bussen en trams rijdt niet

Door een nationale actiedag rijdt maandag zeker 40 procent van de bussen en trams in België niet. Bij De Lijn, MIVB en TEC is maandagochtend hinder.

In de provincie Antwerpen is de hinder het grootst. Daar rijdt maar 55 procent van alle bussen en trams. Ook in Brussel zijn veel ritten maandag opgeschort, daar rijden momenteel maar 1 metrolijn, 7 tramlijnen en 10 buslijnen. De rest van de lijnen ligt stil.

De MIVB raadt reizigers aan ’om voor hun verplaatsingen in de hoofdstad op maandag zoveel mogelijk alternatieven voor het openbaar vervoer te plannen’. In Vlaams-Brabant is 60 procent van alle chauffeurs aan de slag en in Limburg, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen rijdt ongeveer 65 procent van alle bussen en trams.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft een alternatieve dienstregeling uitgewerkt, op basis van het aantal personeelsleden dat aangeeft te zullen werken. Deze is op de website van De Lijn te vinden.

De drie vakbonden organiseren op maandag 6 december een nationale actiedag, uit protest tegen de loonnormwet van 1996 en tegen wat ze de ’beknotting’ van de syndicale vrijheden noemen. De socialistische vakbond ABVV en de christelijke vakbond ACV focussen die dag op een manifestatie in Brussel, de liberale bond ACLVB richt zich meer op lokale acties.