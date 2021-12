Sinterklaas bracht snoep én winters weer mee

Het is maandagochtend rustig en koud met enkele schaarse opklaringen en hardnekkig ochtendgrijs. Op sommige plaatsen kan de nevel of mist zelfs aanvriezen of is het glad door ijs- en rijmplekken.

Het blijft meestal droog maar bewolkt. Pas tegen de late namiddag bereikt een nieuwe neerslagzone ons land vanaf het westen, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen -1 graad in de hoge Ardennen, +3 of +4 graden in het centrum en +5 graden aan zee. De wind is eerst nog zwak en veranderlijk, maar wordt matig draaiend naar het zuiden.

Maandagavond trekt de neerslagzone verder oostwaarts en gaat geleidelijk over in smeltende sneeuw en korrelhagel of zelfs sneeuw op het reliëf. In de Ardennen verwachten we zo’n 5 tot soms 10 cm sneeuw. ‘s Nachts wordt het opnieuw droog vanaf het westen met brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft de lage bewolking domineren.

De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 4 graden aan zee. De matige wind ruimt naar het westen. Aan zee en op de Ardense hoogten is de wind tijdelijk eerst nog vrij krachtig met rukwinden rond 50 of 60 km/uur.

Dinsdag begint de dag met veel lage wolken ten zuiden van Samber en Maas, terwijl er elders brede opklaringen voorkomen. In de namiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. We verwachten enkel meer hoge wolken terwijl de lage wolken maar zeer langzaam optrekken. Op het einde van de dag neemt de bewolking toe in het westen met de nadering van een storing die over ons land zal trekken in de avond en tijdens de nacht met regen of smeltende sneeuw in Vlaanderen en (smeltende) sneeuw in de Ardennen.

De maxima schommelen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 4 of 5 graden in het centrum en het westen. De wind is matig en draait van het zuidwesten naar het zuidzuidoosten. ‘s Avonds wordt het overal vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/uur.