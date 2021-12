Sprookje van Luca Brecel zit erop: Chinees Zhao Xintong is te sterk in finale UK Championship

Het heeft niet mogen zijn voor Luca Brecel. Onze landgenoot knokte zich naar de finale van het UK Championship, één van de drie meest prestigieuze toernooien in het snooker, maar eindwinst zat er niet in. De Chinees Zhao Xintong bleek een maatje te groot voor Brecel. Het werd 10-5.

Zhao Xington, door niemand minder door Ronnie O’Sullivan de ‘Federer van het snooker’ genoemd , was ontegensprekelijk de betere speler in de eerste sessie. Ook geholpen door een beetje meeval op enkele cruciale momenten begint de 24-jarige Chinees met een kloof van twee frames aan de slotsessie.

Zhao, het nummer 26 van de wereld, startte het sterkst met een break van 79 maar het antwoord van Brecel mocht er wezen: een break van 133, de hoogste van de finale tot dusver.

Toch was het de Chinees die beetje bij beetje wegsloop van Brecel, zelf nummer 40 van de wereld. Hij sloeg een kloofje bij 4-2.

Brecel profiteerde evenwel van een zeldzaam foutje van Zhao en pakte koeltjes het zevende frame.

In frame acht maakte Zhao opnieuw een kloof van twee frames met een break van 78. 5-3 dus na de eerste sessie.

In de avondsessie moest Brecel dus achtervolgen, maar al snel bleek dat Zhao ook enkele uren na de eerste sessie sterk zou gaan spelen. Brecel mocht openen in de negende frame, maar zodra Zhao aan de tafel kwam, ging hij niet meer weg. Al snel stond het 6-3 na een break van 87. Ook de volgende frame was een prooi voor de Chinees (7-3).

Brecel moest nu wel echt uit zijn pijp komen en in de elfde frame greep hij zijn kans. Na een misser van Zhao nam de Limburger over en maakte hij er 7-4 van. Frame twaalf was echter weer voor de Chinese opponent: 8-4.

Toch gaf Brecel zich nog niet gewonnen. De Limburger maakte er nog 8-5 van. In de veertiende frame leek Zhao ook even wat last te krijgen van de zenuwen, maar ook bij Brecel liep het niet vlot. Het werd 9-5. De vijftiende frame bleek een formaliteit: de 24-jarige Zhao haalde het UK Championship binnen.