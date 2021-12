Waalse derby loopt uit de hand: match tussen Charleroi en Standard vroegtijdig gestaakt

Standard is na de passage van Charleroi een vernedering rijker. De Carolo’s veegden op Sclessin de vloer aan met de zwakke Rouches. De incidentrijke choc wallon eindigde in 0-3. Door tonnen vuurwerk en veldbestormende toeschouwers werd het een schandelijke vertoning.

Nieuwe match, nieuwe verrassing in de ploeg bij Standard. Dit keer was het Maxime Lestienne die uit het niets in de basiself startte. VBij Charleroi behield Edward Still, die tegen zijn broer Will (T2 Standard) speelde, vertrouwen in zijn ploeg.

Standard begon het best aan de choc wallon, met kansen voor Dønnum en Muleka. Na twintig minuten kreeg Charleroi meer vat op de partij. Een waarschuwingsschot van Bessile eindigde nog naast de goal van Bodart, die terug was uit blessure. De Standard-doelman mocht anderhalve minuut later alsnog het leer uit de netten gaan rapen. Dussenne verloor een cruciaal duel, waarna Zorgane Gholizadeh diep stuurde. Bodart hield de Iraniër van een goal, maar was kansloos voor de rebound van Nicholson: 0-1.

Standard reageerde op het halfuur. Het kreeg de bal zomaar in de schoot geworpen. Bokadi stormde op doel af en legde breed voor Dønnum. De Noor had alle tijd van de wereld, maar kreeg hem niet voorbij Koffi.

Vijf minuten voor rust werd het zelfs 0-2. Verdediger Knezevic kon na een warrige fase, waarin Laifis te zacht in duel ging en een overtreding claimde en Nicholson de paal raakte, van dichtbij scoren.

De irritatie borrelde steeds meer op in Sclessin. Raskin had voor rust al een veldbestormer van het terrein begeleid. Toen de VAR na rust de eerder afgekeurde 0-3 van Nicholson alsnog valideerde, gingen de poppen helemaal aan het dansen. Vanuit de fanatieke vakken werd er vuurwerk richting het veld gegooid. Na beraad tussen de aanvoerders en onophoudelijk gooien met rookbommen vanuit de tribunes legde scheidsrechter Nicolas Laforge de partij stil.

Na tien minuten, zoals de procedure voorschrijft, werd de partij opnieuw op gang getrapt. Binnen de kortste keren werden nieuwe voetzoekers afgestoken. De match ging door, maar gevoetbald werd er amper nog. De harde kern verliet op den duur Sclessin zelfs helemaal, die van Charleroi vierden feest.

Het liep nog helemaal fout in Luik. Na nieuw vuurwerk werd de partij in minuut 88 gestaakt. Supporters van Standard - een groep van 200 - bestormden het veld en trokken naar het Charleroi-vak. Een schande, deze vertoning. Gewoonweg niet goed te praten.

Foto: BELGA