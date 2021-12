Lewis Hamilton wint GP van Saudi-Arabië na nieuwe aanrijding met Max Verstappen

Lewis Hamilton heeft een ongelooflijke Grote Prijs van Saudi-Arabië gewonnen. De wedstrijd moest tot twee keer toe met een rode vlag stilgelegd worden na crashes en stond bol van de incidenten tussen Hamilton en zijn titelrivaal Max Verstappen. Hamilton won de race uiteindelijk voor de Nederlander. Beide heren trekken naar de slotrace in Abu Dhabi met 369,5 punten: we krijgen over zeven dagen een ongeziene finale!

Wat voorafging...

Nederland heeft in 71 jaar Formule 1 nog nooit een wereldkampioen Formule 1 voortgebracht, maar in Saudi-Arabië kreeg Max Verstappen de kans om de eerste te worden. De Nederlander met Vlaamse roots arriveerde op het hagelnieuwe circuit in Jeddah (Saudi-Arabië) met een voorsprong van 8 punten op Lewis Hamilton. Als hij in de top twee finishte en Hamilton ver genoeg achter hem eindigde, kon Verstappen de titel pakken.

Voor het zover kon zijn, moest er natuurlijk een weekend op het nauwe en razendsnelle stratencircuit van Jeddah afgewerkt worden. Verstappen kreeg zaterdagavond de kans om de pole position te veroveren en leek op weg om dat te doen, tot hij in de laatste bocht de muur aantikte. Hamilton lachte in zijn vuistje: de pole was voor hem, teammakker Valtteri Bottas mocht als tweede starten. Verstappen schoof als derde aan.

Hoe verliep de start?

Verbazingwekkend netjes: Hamilton behield de leiding voor Bottas en Verstappen, ook achter dat trio hield iedereen zijn wagen heel. Maar het zou niet bij één start blijven in Saudi-Arabië. Na een harde klapper van Mick Schumacher (Haas) in de tiende ronde gingen de poppen immers aan het dansen.

De safety car kwam de baan op terwijl de brokken van Schumachers Haas werden geruimd. Hamilton en Bottas maakten daarvan gebruik om zonder al te veel tijdsverlies een pitstop te maken, Verstappen deed dat niet en nam zo de leiding over. Een strategische gok die enorm goed uitpakte: enkele ronden later werd de race stilgelegd toen bleek dat de omheining hersteld moest worden. Verstappen mocht tijdens die pauze, net zoals iedereen overigens, van banden wisselen.

Bij de herstart liep het meteen goed mis. Hamilton haalde Verstappen in, maar de Nederlander ging buiten de baan en pakte de positie terug. Achter de twee ontaardde de race in complete chaos: Sergio Pérez (Red Bull) ging rond na contact met de Ferrari van Charles Leclerc, waardoor iedereen achter hen in de ankers moest. Nikita Mazepin (Haas) torpedeerde de Williams van George Russell. Een nieuwe rode vlag was nodig om de brokken te ruimen.

Tijdens die rode vlag was er stevig overleg tussen Red Bull en de wedstrijdleiding. Uiteindelijk werd beslist dat Verstappen de tweede herstart als derde moest aanvatten, net achter Hamilton. Esteban Ocon, die Hamilton had ingehaald, mocht zo vanaf plek één starten. Dat maakte echter niet veel uit: Verstappen ging hen bij die tweede herstart met een fenomenaal manoeuvre beiden voorbij. Hamilton pakte Ocon even later voor plek twee, waardoor een nieuw gevecht tussen de twee titelrivalen kon beginnen.

Hoe kwam de overwinning tot stand?

Verstappen nam de tweede herstart op de mediumbanden, Hamilton op de hardere banden. Een belangrijk verschil in keuzes, zo zou in de slotfase blijken. Verstappen hield de leiding in handen, maar Hamilton groeide duidelijk in de race terwijl Verstappens banden beetje bij beetje versleten.

Intussen werd de race verschillende keren geneutraliseerd door middel van een virtuele safety car, omdat er regelmatig brokstukken van de baan geruimd moesten worden. Zo reed Yuki Tsunoda zijn voorvleugel eraf toen hij Sebastian Vettel probeerde in te halen, diezelfde Vettel verloor even later ook wat stukjes van zijn Aston Martin in een duel met Kimi Räikkönen.

Door al die neutralisaties kabbelde de race beetje bij beetje verder. Verstappen besloot op zijn oude banden verder te rijden, Hamilton kwam steeds dichterbij. De onvermijdelijke confrontatie volgde in ronde 37. Het had een kopie kunnen zijn van wat er enkele weken geleden in Brazilië gebeurde: Hamilton passeerde Verstappen voor bocht één, Verstappen kwam langs de binnenkant terug, en beide auto’s gingen naast de baan.

LAP 38/50



MAX AND LEWIS COLLIDE!



Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact ??#SaudiArabianGP ???? #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Daarna ontaardde het gevecht in complete chaos. Een ronde later probeerde Verstappen de leidersplaats over te geven aan Hamilton, maar die reageerde compleet verrast. Toen Verstappen nog eens op de rem ging, raakte Hamilton de achterkant van de Red Bull en beschadigde hij zijn neus.

Beide heren konden hun weg verderzetten, maar voor Verstappen was de miserie nog niet voorbij. De Nederlander bleef nog enkele rondes op kop rijden voor hij besloot om Hamilton opnieuw voorbij te laten. Verstappen pakte de Brit nadien meteen terug, maar Hamilton nam nadien weer de leiding over. Verstappen kreeg bovendien vijf seconden tijdstraf opgelegd voor het eerdere incident in de eerste bocht.

Nadien was de race gereden. Hamilton reed weg van Verstappen, die op oude banden helemaal geen vuist meer kon maken. Hamilton won en pakte de snelste ronde, waardoor beide kemphanen op exact hetzelfde aantal punten komen in het WK: beiden tellen 369,5 stuks.