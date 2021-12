Amerikaans toppoliticus Bob Dole (98) overleden

Bob Dole, lange tijd een van de sterkhouders en gewezen presidentskandidaat voor de republikeinen, is overleden. Hij werd 98.

Dole was lang een van de kopstukken van de republikeinse partij en heeft een lange politieke carrière achter de rug. Hij probeerde tot drie keer toe in het Witte Huis te geraken. In 1976 was hij de running mate -en dus kandidaat-vicepresident van Gerold Ford. Ze wonnen niet en Jimmy Carter werd president. Vier jaar later moest hij de duimen leggen als Republikeinse kandidaat tegen Ronald Reagan. In 1996 haalde Dole het wel als presidentskandidaat, maar werd hij in de presidentsverkiezingen verslagen door de democraat Bill Clinton.

Volgens de Elizabeth Dole Foundation, de stichting van zijn vrouw, overleed Dole in zijn slaap. In februari kreeg hij de diagnose van longkanker.