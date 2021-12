Beerschot-fan loopt veld op om vuurwerk in Antwerp-vak te gooien, ook rellen achteraf

De Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp is zondagmiddag even voorbij het uur stilgelegd doordat een supporter van de thuisploeg over de boarding gekropen was. De onruststoker, die een bivakmuts droeg, gooide vuurwerk in het vak met Antwerp-fans maar kon snel overmeesterd worden door politieagenten in burger. Eerder hadden beide supportersclans ook al vuurwerk afgestoken in hun vakken.

Radja Nainggolan scoorde het winnende doelpunt tegen zijn voormalige ploeg Beerschot. De match verliep niet rimpelloos. Meteen na affluiten waren er ook nog opstootjes met gefrustreerde fans van Beerschot, die boos het veld opliepen. Politieagenten in gevechtsuitrusting moesten tussenkomen en er werden links en rechts wat klappen uitgedeeld vooraleer de orde hersteld werd en de rust terugkeerde.

De politie was massaal aanwezig in het stadion. ‘Het is niet de eerste recente derby, dus we wisten wat we konden verwachten en waren zoals altijd voorbereid’, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. ‘Het stadion is ondertussen leeg. In totaal zitten we aan een handvol arrestaties, waaronder de man die de vuurpijl gooide. Rond het stadion is alles voorlopig grotendeels rustig. We blijven uiteraard in de buurt alles opvolgen.’